Desgarrador testimonio de víctima de Dani Alves: "Me dijo algo desagradable y me empezó a golpear"

El caso de la presunta violación cometida por el futbolista Dani Alves sigue siendo noticia. Tras la declaración grabada por la cámara de uno de los Mossos d'Esquadra (Policía de Barcelona) que atendieron a la joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona, se han desvelado detalles escalofriantes de lo ocurrido.

En la declaración grabada, la joven relata los momentos más desgarradores dentro del baño del local. Aparentemente, la joven accedió voluntariamente al baño con el futbolista y tras darle unos besos, quiso marcharse. Sin embargo, el deportista no se lo permitió y cerró la puerta del baño con pestillo. Fue en ese momento cuando la joven comenzó a recibir insultos y golpes por parte de Dani Alves.

Según el relato de la víctima, el futbolista la llamó "putita" y le pegó. Incluso le tiró el bolso al suelo. La joven suplicó que no se diera publicidad a lo sucedido, porque sabía que nadie le creería al haber entrado voluntariamente al baño. No obstante, una de sus amigas añadió que había habido penetración.

"Accedí de manera voluntaria al baño y después de darnos unos besos le digo que me quiero marchar y me dice que no y echó el pestillo. Después, me comenzó a decir cosas desagradables, como 'eres mi putita' y me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me pegó", dice la joven.

La importancia de la declaración grabada

La grabación realizada por la cámara del agente que atendió a la víctima podría ser decisiva en el caso. Se trata de un testimonio ofrecido por la propia víctima, totalmente espontáneo y sin saber que estaba siendo grabada. La joven no sabía que sus palabras estaban siendo registradas por lo que su relato tiene mayor credibilidad.

La jueza encargada del caso ha mantenido a Dani Alves en prisión por los hechos ocurridos exclusivamente en el baño. La versión del futbolista ha variado en varias ocasiones, mientras que la joven ha mantenido siempre su testimonio de manera inequívoca.