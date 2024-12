Desmayos, peleas y niños llorando: la otra cara de Villa de Leyva en el Día de Velitas

Sin duda el municipio de Villa de Leyva es uno de los más apetecidos por los turistas para visitar en la época de vacaciones y más en época decembrina, pues tiene shows de juegos pirotécnicos y ahora de drones.

Sin embargo, muchos reconsiderarán visitar este pueblo luego del caos que se vivió en la noche del Día de las Velitas del 7 de diciembre de 2024.



Colapsó Villa de Leyva por visitantes

En diferentes videos que se viralizaron en redes sociales se evidenció cómo el centro de este municipio boyacense colapsó por los miles de visitantes que llegaron para prender sus velitas y disfrutar los diferentes espectáculos.

La plaza de Villa de Leyva estaba llena de turistas y, por ende, en un punto las personas no podían moverse, por lo que se comenzaron a presentar diferentes hechos como peleas, personas desmayadas y niños llorando.

De hecho, de acuerdo con la alcaldía, había cerca de 50.000 personas.

🎆Con más 200 drones sobrevolando nuestro cielo villaleyvano, propios y visitantes disfrutaron el primer espectáculo de drones a nivel Boyacá.



Los corazones de más 50.000 personas vibraron al ritmo de las presentaciones de Pipe Bueno Miguel Bueno y Karen Lizarazo pic.twitter.com/XxoGYmlOh2 — AlcaldíaVilladeLeyva 2024-2027 (@alcaldiavdleyva) December 9, 2024

¿Falta de empatía y solidaridad con mujer desmayada?

En TikTok se viralizó el testimonio del usuario @vonvito, quien contó cómo se vivieron momentos de pánico y también falta de empatía con unas personas que estaban sentadas en unas sillas cerca a la plaza, pues, según él, si levantaban sus sillas, se tenía un poco más espacio para caminar y así las personas podría movilizarse mejor.

Sin embargo, esto no sucedió, ni siquiera cuando una mujer se desmayó cerca de ellos por la falta de aire. De hecho, se puede escuchar al hombre sentado que dijo: "Levántense".

Esto generó la furia de familiares de la mujer y, por su puesto, de otros ciudadanos que presenciaron la escena. Poco a poco se empezaron a escuchar gritos donde recriminaban la poca empatía de estas personas en sus sillas y, aparentemente, había en esa zona pocos agentes de la Policía para mediar en la situación; solo se vio a un agente.

"En ese momento una señora se desmayó, la teníamos en el piso, nos tocaba a nosotros abrir (espacio) para que pudiera respirar porque había demasiada gente y este señor como si nada, el man no es su problema, no es su rollo, no se metan con él, con su familia y con su hija", relató @vonvito.

Después, el hombre sí se levantó de su silla, pero su esposa y hija siguieron sentadas.

De acuerdo con @vonvito, luego de que estas personas movieran sus sillas se tenía un poco más de espacio y las personas pudieron empezar a caminar.

En las imágenes también se pueden ver a niños en brazos llorando y personas de la tercera edad con dificultad en medio de la multitud.

Ante lo sucedido, se recomienda a las personas planear mejor su viaje y, si considera que la integridad de su familia o amigos puede estar en riesgo, espere a que mejore la situación y se disperse la multitud.