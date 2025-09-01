Detienen a conductor que atropelló y robó las maletas de una pareja gracias a un video

Insólito robo vivió una pareja en Lanús, Argentina, por parte del conductor de una aplicación de transporte y que quedó en un video de una cámara de seguridad del sitio. Fue este 1 de septiembre en horas de la tarde y todo pasó cuando él los dejaba frente a un club privado.

Fue en la zona de Berazategui cuando todo sucedió y, según un video, el cual se ha hecho viral, se ve cómo la pareja se disponía a bajar sus maletas del vehículo y este emprendió la huida, que, en medio del forcejeo, terminó atropellando al hombre y dejándolo con lesiones.

A.S, de 29 años y L.P, de 38, quienes se reservaron su identidad de acuerdo con información de autoridades y medios locales, fueron los afectados por esta situación con el conductor del vehículo, quien se llevó todo de golpe al acelerar fuerte en cuestión de minutos y dejando al hombre con lesiones leves, que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para ser atendido.

🚨 ASÍ UN CHOFER DE DIDI QUISO ROBAR LAS VALIJAS DE TURISTAS Y LESIONÓ A UNO DE ELLOS

- Fue en la puerta de un barrio cerrado de Berazategui.

- Lo atrapó la policía en Lanús

- Uno de los turistas rusos lesionado fue internado. pic.twitter.com/XlVq3rcd3u — Vía Szeta (@mauroszeta) September 1, 2025

Fue gracias a la cámara de seguridad que pudieron reconocer el tipo de vehículo y con apoyo de la Policía local se emprendió la búsqueda del conductor para recuperar los objetos personales de esta pareja, entre los cuales se hallaba un portátil, un iPad con auriculares, pasaportes, lentes, un bolso y una prenda de vestir.

Asimismo, gracias a la geolocalización de los objetos robados se pudo encontrar rápido al conductor que terminó siendo detenido y puesto bajo custodia mientras avanza la demanda por parte de esta pareja tras lo sucedido.

La pareja la agradeció al establecimiento por ayudar con la investigación por entregar rápidamente el video a las autoridades, quienes lograron el allanamiento en donde el conductor ocultaba todos los objetos personales de la pareja, que por fortuna, todo quedó un mal sabor y recuperaron todo el mismo día.