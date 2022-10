Día de la Mujer: más allá de los homenajes, preocupan la violencia y desigualdad

Llegó el tradicional Día Internacional de la Mujer y para muchos es sinónimo de regalos y celebración.

Se estiman ventas de 90.000 millones de pesos en Antioquia, según el director de Fenalco, Sergio Ignacio Soto, quien aseguró que esta fecha equivale a un Día de Amor y Amistad en compra de regalos.



Entre lo que más buscan los antioqueños están las flores, con 25%; vestuario y accesorios, con el 20%; y en tercer lugar la marroquinería y calzado.



“Sectores tan importantes como el de la hotelería, los restaurante y los centros comerciales son los más beneficiados con esta fecha. Esperamos que en el caos de Medellín y el Valle de Aburrá la extensión del pico y placa ambiental no afecte las celebraciones en almuerzos y cenas”, dijo Soto.



Pero el 8 de marzo es una fecha para exigir igualdad de género, recordar los derechos de las mujeres y rechazar la violencia en contra de ellas.



Durante la jornada y con el numeral #VivasNosQueremos, colectivos de mujeres exigen medidas urgentes que permitan seguir avanzando en la consolidación de la igualdad de género en Medellín.



Y es que 141 mujeres fueron asesinadas en la ciudad en los últimos tres años y el 58% de los casos fueron catalogados como feminicidios, es decir, por la condición de ser mujeres. Así lo dijo la secretaria Valeria Molina, quien invitó a que todos los ciudadanos seamos responsables con ellas y evitemos que sean abusadas. Invitó a que cualquier ciudadano que vea a alguien en un círculo de violencia, interponga el denuncio y, de esta manera, evite el maltrato e incluso el homicidio.



“La mayoría de las mujeres que son víctimas de feminicidios o no han estado dentro de la ruta o no han llegado a las instituciones. El llamado desde la Secretaría de las Mujeres es que denuncien para tomar acciones para salvar sus vidas”, dijo.

Este viernes, la administración municipal presentará una estrategia que medirá la equidad de género en las empresas como una posibilidad de construir compromisos con las mujeres.



En conmemoración del Día de la Mujer, y como un llamado a las autoridades, colectivos feministas marcharán recorriendo las principales calles de la ciudad entre el Parque de San Antonio y el Parque de los Deseos, para pedir que no se vulneren más sus derechos y que paren los abusos sexuales, feminicidios y todo tipo de violencia a la que son sometidas millones de mujeres en el mundo y que en la mayoría de los casos no son denunciados por temor o vergüenza.



La directora del movimiento Guerreras del Centro, Melissa Toro, manifestó que un día como hoy es el más apropiado para que toda la sociedad levante la voz por ellas.