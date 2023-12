Diana Celis le habría mandando dura critica a Epa Colombia: "Fue mentirosa y manipuladora"

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Diana Celis, jugadora del Independiente Santa Fe, ha desatado polémica al referirse a su expareja, la conocida influencer Epa Colombia . La futbolista respondió a la pregunta sobre si alguna vez desaprovechó la oportunidad de jugar en el extranjero por decisiones pasadas en su carrera.

Según Diana Celis, tuvo la posibilidad de dar un paso significativo en su carrera futbolística, pero lamenta no haberlo aprovechado debido a alguien a quien describió como "desagradecida, mentirosa y manipuladora", insinuando así a Epa Colombia. "Lo más triste es que pienso que no valió la pena, porque fue por una persona desagradecida, mentirosa y manipuladora que no valoró nada de lo que hice por ella", expresó la futbolista en su historia de Instagram.

La relación entre Celis y Epa Colombia, que duró más de seis años, no solo fue mediática sino que también marcó momentos cruciales en la carrera de la futbolista. La ruptura en 2022 generó desencuentros públicos y comentarios indirectos.

Mientras Diana Celis continúa su carrera en el fútbol y encuentra su propio camino, Epa Colombia, actualmente embarazada, comparte en redes sociales su proceso de concepción a través de fecundación in vitro con su actual pareja, Karol Samantha.

Epa Colombia reveló detalles de cómo ha llevado su embarazo

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia , quien ha estado en varias ocasiones en polémicas, compartió detalles íntimos sobre su embarazo y sus planes futuros junto a su pareja, Karol Samantha.

Desde el inicio de la sesión, Epa Colombia se enfrentó a preguntas directas sobre su estado de gestación. Ante la primera pregunta que le hizo uno de sus seguidores sobre cuántos meses lleva embarazada reveló: "Cinco meses, pero ha sido muy difícil". Además, se sinceró sobre las críticas que ha recibido, describiéndose como "súper quejumbrosa, blandengue, débil", revelando las dificultades físicas y emocionales que ha experimentado durante este periodo.

