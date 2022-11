Dramático relato de vida de Yolanda Perea, víctima de abuso y hoy líder social

Yolanda Perea, voz de las víctimas del conflicto, empleada doméstica con escolta y símbolo de la fortaleza y recuperación por las difíciles situaciones que atravesó en su vida, contó en Mesa BLU su dramática historia, pues fue violada siendo niña y luego asesinaron a su mamá por reclamarle a las Farc.

Dijo que inicialmente sintió mucho odio tanto así que quería “matarlos a todos”. “Quise ser de las Farc, fue al mismo grupo que asesinó a mi madre, no me aceptaron porque me dijeron: ‘usted solo quiere venganza’”.

Perea admiraba mucho a su mamá y cuenta que sintió culpa en el momento en el que fue asesinada, porque de no haberle dicho lo de la violación, era probable que no la mataran.

“Yo saco la fuerza de mi mamá, que era una berraca, yo siempre quería ser como ella, cuando mi mamá muere y me queda esa responsabilidad y esa culpa, a mis 11 años, sentía que si yo no le contaba no la hubieran asesinado, fue muy duro para mí”, recordó.

Poco a poco fue recuperando su voz y dándose cuenta que tenía que luchar por el legado que le dejó su mamá.

“Cada vez que yo coloco mi voz y cuento qué pasó, construyo desde la memoria, le digo a mi madre donde sea que esté, que no dio la vida por mí en vano, y yo quiero que mi hija no viva lo que yo viví”, señaló.

La líder social cree que se sacrifican muchas cosas para poder defender una causa y una población, pero vale la pena.

“Un líder en este país la tiene muy difícil, en nuestro caso ser mujeres defensoras de derechos humanos. En mi caso soy líder, mamá, fuera de todas las defensas por las víctimas, trabajo en casa de familia, soy empleada de servicio”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: