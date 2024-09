Dueña de pitbull muerto por policía agradece actuación: “No estaría contando la historia"

Lina María Ocampo, la dueña del pitbull que fue abatida por un policía en Manizales, ha roto su silencio y, en un conmovedor video difundido en redes sociales, agradeció al patrullero que protegió su vida y la de su bebé durante el incidente ocurrido el pasado. 13 de septiembre.

Ocampo expresó que, aunque está devastada por la pérdida de su mascota, comprende la gravedad de la situación y considera que la intervención del policía fue crucial para salvarles la vida.

El hecho, que generó una ola de críticas tras ser captado en video, comenzó cuando el hermano de Ocampo desató una situación conflictiva en su hogar, lo que llevó a la presencia de la policía. Según Ocampo, el perro, al percibir la agresividad del ambiente, se alteró y atacó al patrullero. El canino mordió al oficial durante más de un minuto, aferrándose a su antebrazo y mano, mientras el uniformado intentaba, sin éxito, liberarse del animal.

La situación se volvió crítica cuando el pitbull no soltaba al policía, y temiendo por una tragedia mayor, otro agente pidió permiso a la dueña para disparar al animal. Ocampo, ante el peligro inminente, dio su autorización, y el agente disparó, matando al perro de manera inmediata.

“Si el policía no se mete yo no estaría, creo yo, contando la historia. Yo me encontraba sola con mi bebé de 14 meses. Tengo mucho que agradecerle al patrullero, porque fue el único que tuvo el valor de meterse con un perro que ya estaba agresivo atacándome, y no lo pensó y se metió”, relató.

#ESCUCHE. Lina María Ocampo, dueña del pitbull abatido por un uniformado de la Policía, entregó su versión de los hechos ocurridos en el b/San Sebastian el pasado 13SEP.



¿Ud qué opina? https://t.co/anyys65hZk pic.twitter.com/r9gdiKtiDx — Colombia Oscura (@OscuraColombia) September 16, 2024

La mujer también confesó que en este momento atraviesa junto a su familia un duro momento, pues el duelo por su mascota es un gran dolor.

Estamos con un dolor profundo, el perro era como un hijo, pero era él o éramos nosotros. Actuaron como lo tenían que hacer, sino no, ni yo ni mi hijo estuviéramos contando la historia dijo la dueña del perro.

La mujer también señaló que el perro nunca había sido agresivo, y que su reacción violenta fue provocada por el comportamiento de su hermano durante la situación. "El perro actuó con instinto de defender la casa. Estaba descontrolado por la situación con mi hermano", explicó, añadiendo que el animal no llevaba bozal porque se encontraba dentro de su hogar.

La dueña del perro cerró su mensaje con un agradecimiento sincero al patrullero que arriesgó su vida para protegerla a ella ya su hijo, reconociendo que, aunque el perro fue una víctima de la situación, la intervención policial fue necesaria para evitar un desenlace aún más trágico.