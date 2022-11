Dura amenaza de boxeador a Messi tras derrota de México: “Que le pida a Dios que no me encuentre”

Apenas ha transcurrido la primera semana del Mundial de Qatar 2022 y se han registrado todo tipo de situaciones. En las redes sociales se viralizó un video en el que supuestamente el astro de la selección argentina, Lionel Messi, habría festejado el triunfo de la albiceleste sobre México, en la segunda fecha del grupo C de la cita mundialista, con un comportamiento al parecer inadecuado.

En las imágenes se ve en el piso una camiseta de la selección mexicana. Según comentaron algunos usuarios de redes sociales, el delantero ‘patea’ o ‘pisa’ la prenda, lo que desató la furia en los seguidores del equipo manito. Uno de los que aseguró el hecho fue el famoso boxeador manito Saúl ‘Canelo’ Álvarez y les preguntó a sus seguidores a través de su cuenta de Twitter:

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", expresó el pugilista en su perfil. Y luego fue más allá: "¡Qué le pida a Dios que no me lo encuentre!". No contento con ello, 'Canelo' continuó con los interrogantes, no sin antes enviarle una dura advertencia al jugador rosarino:

Trino Canelo Álvarez Foto: Twitter @Canelo.

"Así como respeto Argentina tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada (sic) que hizo", señaló el deportista, quien no dudó en 'agarrarse' con todo el que pensara diferente; incluso el periodista de ESPN, David Faitelson.

Como era de esperarse, con esas palabras el boxeador desató una polémica y creó una ola de críticas entre diferentes personalidades deportivas, tanto mexicanas como argentinas. Y en la misma red social donde lanzó la bomba contra Lionel Messi se generó toda una controversia.

El famoso boxeador mexicano, de 32 años, ostenta actualmente los títulos mundiales de peso Súper Medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Además de las críticas, el boxeador ‘cazó’ pelea con reconocidos periodistas argentinos. Los trinos pasados de tono de parte y parte fueron protagonistas en esta red. Lo cierto es que su publicación ya cuenta con más de 13.000 trinos citados, más de 176.000 ‘me gusta’ y más de 16.000 respuestas.

Con el resultado del sábado, Argentina quedó segunda del Grupo C de la Copa del Mundo con tres puntos, en tanto que México es última de la llave con solo una unidad. En la última y definitiva fecha del grupo, los 'albicelestes' enfrentarán a Polonia, líder de la zona con cuatro puntos; mientras que 'tri' jugará ante Arabia Saudita, que tiene tres unidades.

