Sociedad

Duro momento en el que le roban moto a hombre en viaducto de Cartagena; terminó llorando en la vía

El suceso, captado en video, muestra la agresión sufrida por la víctima. Después del atraco, alertó a las autoridades y proporcionó características de delincuentes y la ruta de escape tomaron.

Robo en viaducto de Cartagena.
Robo en viaducto de Cartagena.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 08:21 a. m.

Una escena de dolor y angustia se vivió este fin de semana en el viaducto que conecta a Serena del Mar con Manzanillo, en el norte de la ciudad de Cartagena, cuando un hombre, que se movilizaba en su moto, fue interceptado y arrastrado por delincuentes que le robaron su vehículo en plena carretera y, ante la mirada de conductores que pasaban por el lugar.

El suceso, que fue captado en un video por uno de los conductores que se movilizaba por el viaducto, muestra la agresión sufrida por la víctima, quien quedó llorando en plena vía. Inmediatamente después del atraco, el afectado alertó a las autoridades y proporcionó a la Policía las características de los delincuentes y la ruta de escape que estos habían tomado.

Con esta información, la Policía de Cartagena inició una persecución que se extendió desde la vía que conduce de Tierra Baja hasta la Cordialidad. La persecución culminó con éxito en el kilómetro 11, donde los uniformados lograron interceptar a los responsables.

Como resultado de la operación, los delincuentes fueron capturados y se logró recuperar, tanto la motocicleta hurtada como otros elementos que habían sido sustraídos al dueño del vehículo.

Vea aquí el video de los momentos de pánico que se vivieron en pleno norte de Cartagena:

