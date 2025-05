Duro reclamo de madre de familia a directivas de jardín en Bogotá por abuso sexual de profesor

A través de redes sociales fue difundido un video donde se puede observar a una madre de familia reclamando a las directivas del jardín infantil del ICBF en la localidad de San Cristóbal, en el sur de la capital. Donde le impartían clases a los menores de edad que se vieron afectados por el presunto abuso sexual del docente Freddy Castellanos.

Con gritos y desesperación, la madre reclama la negligencia de la institución, donde señaló que no tuvieron la seguridad ni el seguimiento adecuado que permitiera velar por la integridad de los menores en el jardín .

“Cómo es posible que le comento lo que está pasando a mi hija y lo que dicen es que es un caso confuso, cómo me van a decir que el abuso de mi hija es un caso confuso”, señaló la madre de familia a las directivas del jardín.

Por otro lado, la madre también indicó que el jardín debía velar por el bienestar de los menores, y que las herramientas de seguridad como las cámaras debieron servir para detectar el abuso cometido más temprano.

“No es una niña, sino cuatro, y a todos los abusaba en forma de juego y que quieren que el profesor tenga derecho a defenderse, y los niños que, los niños, dicen mentiras, a mi quién me responde por mi hija. Es mi hija la que tiene tres años y que fue víctima de él”, indicó la madre.

Este no fue el único pronunciamiento de las madres de los menores afectados, pues en Mañanas Blu con Néstor Morales, Margie Espinel, otras madres denunciantes de un presunto caso de abuso a su hija, se refirió al duro momento en el que la menor le confesó los abusos cometidos por el docente.

Según señaló la madre, accedía a los menores en los baños del jardín, donde mediante “juegos”, los tocaba y cometía el atroz crimen contra los menores.

"La niña me dice que el profesor le ha dado besos en la boca, pues yo le vuelvo a preguntar y le digo: ¿qué que sucede? Ella me dice que el profe le da a besos en la boca. Me pongo a hablar con ella y ella me dice que el profesor le da besos en sus partes íntimas, nos muestra cómo como lo hace por medio de un juego”, señaló Espinel en Blu Radio.

Cabe destacar que, según lo señalado por las madres, son cuatro los niños afectados y accedidos sexualmente , pero se desconoce si hubo más casos que aún no han sido revelados.

Capturado docente responsable del abuso sexual de menores en jardín infantil

Fue en una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, que permitió la captura del profesor Fredy Arley Castellanos, señalado del abuso contra menores en el jardín infantil del ICBF.

Según la Fiscalía, el hombre será llevado ante un juez de control de garantías y con base a las pruebas recolectadas, se le imputarán los cargos por acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, entre otros.

Cabe destacar que dos de los niños afectados continúan hospitalizados con lesiones físicas y trauma psicológico, según sus familiares. Mientras tanto, el capturado enfrentará cargos por acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, entre otros delitos.