Dwayne Johnson ‘La Roca’, su esposa y sus dos hijitas, luchan contra el COVID-19

El actor Dwayne "The Rock" Johnson, una de las estrellas más importantes de Hollywood en la actualidad, desveló hoy que su esposa, sus dos hijas y él mismo han dado positivo por coronavirus.

"Puedo contarles que esta ha sido una de las cosas más difíciles y desafiantes que nunca hemos tenido que soportar como familia", dijo Johnson (1972) en un vídeo en su cuenta de Instagram, donde tiene 196 millones de seguidores (es la tercera persona más popular de todo el mundo en esta red social).

"The Rock" aseguró que su prioridad número uno en la vida es proteger a su familia y sus seres queridos.

"Ojalá hubiera sido yo el único positivo, pero no fue así, fue toda mi familia, así que eso fue un golpe duro. Pero estoy feliz de contaros que estamos bien. Estamos ya casi al final (...). Ya no podemos contagiar y, gracias a dios, estamos en buen estado de salud. Hemos superado el COVID-19 y estamos más fuertes y más sanos", aseguró.

Johnson aprovechó también este clip para recordar las medidas de prevención básicas contra el coronavirus.

"No tiene nada que ver con la política. Poneos la mascarilla. Es un hecho, es lo correcto, y es lo responsable", dijo.

Johnson tenía previsto estrenar este año junto a Emily Blunt "Jungle Cruise", película de Disney dirigida por el director español Jaume Collet-Serra y que, debido a la pandemia del coronavirus que mantuvo cerrados durante meses los cines de prácticamente todo el planeta, tuvo que retrasar su lanzamiento del 24 de julio de este año al 30 de julio de 2021.

Además, el actor presentará en el futuro en Netflix la cinta de acción "Red Notice", en donde compartirá protagonismo con otras dos figuras del máximo nivel en Hollywood: Ryan Reynolds y Gal Gadot.

Sus últimas películas, todas ellas estrenadas en 2019, fueron la apuesta "indie" de "Fighting with My Family", la cinta derivada de la saga de acción "Fast & Furious" titulada "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", y la comedia de aventuras "Jumanji: The Next Level".