Eclipse solar de hoy empezará a esta hora, pero hay mala noticia para colombianos

Este miércoles se podrá presenciar un eclipse solar anular, también conocido como "anillo de fuego", cuando la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra , proyectando su sombra. Será uno de los eventos astronómicos más impresionantes de 2024.

En un eclipse solar anular, la Luna no bloquea completamente al Sol, lo que provoca que siempre sea peligroso mirarlo directamente sin protección adecuada, según la NASA . La observación debe hacerse con lentes solares especiales o visores portátiles diseñados para eclipses, ya que los lentes de sol comunes no son suficientes. Es importante revisar estos equipos antes de usarlos para asegurarse de que no estén dañados.

¿A qué hora es el eclipse de hoy?

El eclipse del 2 de octubre se desarrollará durante la tarde, iniciando a las 16:00 horas (UTC) y culminando alrededor de las 18:20 horas, con el momento máximo del anillo de fuego aproximadamente a las 17:25 horas.

Durante esos instantes, quienes estén en la franja adecuada verán el Sol convertido en un brillante anillo.

¿El eclipse solar se verá en Colombia?

Para Colombia, el eclipse no será visible, pero no habrá que esperar mucho para disfrutar de un fenómeno similar: en 2026, se podrá ver otro eclipse solar anular desde algunas zonas de América Latina.

¿Dónde se verá el eclipse solar?

Este eclipse solar anular será visible en varias regiones del mundo, aunque no en su totalidad en todas ellas. La mejor vista del "anillo de fuego" se tendrá en zonas del océano Pacífico, Isla de Pascua, y partes del sur de Chile y Argentina. En Buenos Aires, será un eclipse parcial, cubriendo un 53% del Sol alrededor de las 17:25 (hora local).

Los eclipses solares han fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos, despertando tanto curiosidad científica como simbolismos culturales y espirituales. Su influencia no solo radica en su espectacularidad visual, sino también en su capacidad para recordarnos la interacción cósmica entre la Tierra, la Luna y el Sol.