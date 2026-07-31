Así cambiará lo que aprenden los estudiantes en colegios de Colombia con anuncio de MinEducación

El Ministerio de Educación oficializó los nuevos lineamientos curriculares que servirán como referentes de calidad para la educación preescolar, básica y media en Colombia.

Se trata de una actualización que busca responder a los retos de la educación actual, priorizando no solo el aprendizaje académico, sino también el desarrollo emocional, ciudadano, ético y ambiental de los estudiantes.

Los nuevos documentos son el resultado de un proceso de construcción colectiva iniciado en 2023, en el que participaron más de 2.600 integrantes de la comunidad educativa y cerca de 3.000 instituciones educativas de todo el país.

Según el Ministerio, el objetivo fue construir orientaciones que respondan a las necesidades de los distintos territorios y no imponer un modelo único de enseñanza.



Estudiantes de colegio en Colombia. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Uno de los cambios más significativos es la incorporación de los Lineamientos Curriculares para la Formación Ciudadana y el Desarrollo Socioemocional.

A partir de estas orientaciones, los colegios deberán promover, de manera transversal en todas las áreas, habilidades como el manejo de las emociones, la empatía, la resolución pacífica de conflictos, la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones responsables.

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La apuesta del Gobierno es que estas competencias dejen de entenderse como actividades complementarias y pasen a convertirse en un eje permanente del proceso educativo, con el propósito de fortalecer la convivencia escolar, prevenir la violencia y formar ciudadanos capaces de participar activamente en una sociedad democrática.

En materia académica, los Lineamientos para la Formación Integral plantean una transformación del currículo para que el aprendizaje no se limite a la adquisición de conocimientos.

Estudiantes - Colegios // Pexels

La propuesta integra el desarrollo de capacidades cognitivas, éticas, culturales, ambientales y ciudadanas, entendiendo que la educación debe formar personas capaces de afrontar los desafíos sociales, tecnológicos y ambientales del siglo XXI.

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Otra de las novedades es la actualización de los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, que incorpora una nueva orientación para la enseñanza de la historia de Colombia en cumplimiento de la Ley 1874 de 2017.

El Ministerio propone abandonar un enfoque basado únicamente en fechas y acontecimientos para promover una comprensión crítica de los procesos históricos, incorporando la diversidad de memorias, culturas y territorios del país.

La cartera educativa enfatizó que estos lineamientos no crean nuevas asignaturas, no reemplazan los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) ni eliminan la autonomía de los colegios. Por el contrario, cada institución podrá adaptar estas orientaciones de acuerdo con su contexto social, cultural y regional, fortaleciendo propuestas pedagógicas propias.