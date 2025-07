Cerca de 97.000 usuarios del Icetex perderían subsidio y podría aumentar la deserción: Juvinao

Catherine Juvinao, representante a la Cámara, hizo una nueva denuncia sobre la situación financiera del Icetex y sus afectaciones para los usuarios.

Anteriormente, Juvinao había señalado que en 2024 que más de 200.000 usuarios, en periodo de amortización, es decir, los que ya se graduaron y estaban trabajando para pagar su crédito, serían afectados por la eliminación del subsidio a la tasa de interés.

Pero además, ahora otros 97.000 usuarios adicionales que en este momento se encuentran realizando sus estudios, serían afectados de la misma manera.

“Lo anterior fue confirmado por la misma entidad a través de un derecho de petición, sustentando la medida en una falta de recursos disponibles. La extensión de dicho recorte se vuelve particularmente grave dado que ya no solo afectará a los usuarios en período de amortización, es decir, a quienes ya terminaron sus estudios y están pagando su crédito mientras trabajan, sino que ahora también serán afectados decenas de miles de jóvenes que se encuentran realizando sus estudios”, señaló Juvinao.

La representante a la Cámara también señaló que esta situación podría llevar a la deserción a algunos estudiantes.

“No es solo una injusticia social a todas luces, sino que puede tener un efecto indeseado en la deserción universitaria, hay que decirle al presidente Petro que los jóvenes que van a una universidad privada no tienen lujos, en el caso de los usuarios del Icetex, porque son jóvenes de estratos 1,2 y 3. No son estudiantes ricos, no son hijos de oligarcas. Son los jóvenes más vulnerables de este país”, agregó Juvinao, quien además anunció que pronto tomará algunas acciones al respecto.