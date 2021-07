El problema no solo lo originan los maestros, hay muchos colegios sin agua: Julián de Zubiría

El pedagogo Julián De Zubiría Samper habló en Mañanas BLU sobre el retorno a clases presenciales y aseguró que no puede atribuirse a una u otra parte del conflicto (maestros o Gobierno) la responsabilidad de la crisis.

"Los niños necesitan la socialización por muchísimos motivos, pero sobre todo por los aspectos emocionales. Hay que entender que en educación no es viable una virtualidad para niños durante tanto tiempo. Un niño de cincop años no puede permanecer en un computador", declaró Zubiría.

"En términos generales hay que insistir: hay que volver a clases. Sin embargo, no puede quedar la sensación de que el problema solo lo originan los maestros: En Colombia hay muchos colegios que no tienen agua. Por ejemplo, la mitad de los colegios rurales en Colombia no tienen agua. Y algunos que si la tienen, esta no es potable", añadió.

Según De Zubiría, en las demoras en el retorno de los niños a las aulas le cabe también responsabilidad al Ministerio de Salud, por falta de liderazgo.

"Yo creo que estas posturas extremas no nos sirven. Ni la del sindicato (Fecode) que rechaza cualquier presencialidad en cualquier lugar ni la de un Ministerio que dice: 'todos mañana a clases'", declaró el especialista.

Escuche a Julián de Zubiría en entrevista con Mañanas BLU: