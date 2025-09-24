El proyecto colombiano que convierte los postres en aliados contra enfermedades

La Universidad ECCI impulsa una innovadora propuesta que busca cambiar la forma en que se perciben los postres en el cuidado de la salud. Se trata de “Dulce antojo: postres para prevenir y manejar enfermedades no transmisibles (ENT)”, un proyecto académico y social que une la gastronomía y la nutrición con un propósito claro: devolver el placer de comer a quienes viven con restricciones alimenticias.

La iniciativa es liderada por el investigador Juan Pablo Morales Basto, junto con estudiantes del programa de Tecnología en Gestión Gastronómica que integran el semillero de Alimentación con Sentido Social del grupo de investigación GACI.

En Colombia, las ENT representan el 76 % de la morbilidad, según el Ministerio de Salud. Estas patologías suelen implicar dietas estrictas que reducen la calidad de vida de los pacientes. Frente a este panorama, el proyecto desarrolla un recetario de postres que, sin perder sabor, textura ni presentación atractiva, cumplen con lineamientos nutricionales adaptados a distintas condiciones clínicas.

“El propósito es devolver el placer de comer a pacientes que han visto limitada su dieta por la enfermedad. Desde la ECCI creemos que la alimentación puede ser, al mismo tiempo, saludable, emocionalmente significativa y sensorialmente atractiva”, explicó Morales.



Postres colombianos Foto: Pexels

El proyecto avanza en tres fases:



Revisión de guías clínicas para definir requerimientos nutricionales específicos.

para definir requerimientos nutricionales específicos. Entrevistas y grupos focales con médicos y nutricionistas que orientan los ajustes alimenticios.

con médicos y nutricionistas que orientan los ajustes alimenticios. Creación y validación sensorial de recetas de postres, evaluadas por expertos en gastronomía antes de su publicación.

El resultado será un recetario académico publicado por la Editorial ECCI, acompañado de material audiovisual y ponencias especializadas.

El recetario busca inspirar nuevas investigaciones en Colombia y consolidar la gastronomía como un pilar en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas.