Fecode advierte sobre paro nacional si Gobierno no aclara puntos pendientes

Nuevamente Fecode declaró anormalidad académica en todo el país debido al incumplimiento de los acuerdos firmados el pasado mes de junio, en donde los docentes exigían servicios de salud para los maestros bajo el esquema de la nueva contratación.



Cabe señalar que este acuerdo fue concretado con el gremio y la exministra de Educación, Gina Parody.



El presidente de Fecode, Luis Grubert, aseguró que esta situación de anormalidad no es indefinida y que lo único que buscan es sentarse nuevamente con el Gobierno para dar solución a dichos temas.



“La idea de los docentes es asistir a las aulas, pero no dictar clase a los alumnos”, sostuvo.



Finalmente, anunciaron que se revelaran más detalles el día martes en la rueda de prensa que dará el gremio.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-A esta hora hay retrasos en los vuelos que salen y entran al aeropuerto Internacional El Dorado por fallas en el asfalto de las pistas.



-Una cumbre de gobernadores costeños ha sido convocada por el gobernador del Atlántico Eduardo verano, para el próximo 10 de noviembre en Barranquilla, a esta reunión asistirían los 7 gobernadores y el superintendente de servicios públicos, para analizar el tema del posible racionamiento de energía eléctrica.



-Las lluvias siguen afectando municipios del departamento de Santander. En Cimitarra las autoridades declararon la alerta roja por el colapso de un puente, afectación de vías e inundaciones por lluvias.



-Desde la Florida, la candidata demócrata Hillary Clinton criticó a su rival republicano Donald Trump, a quien calificó de no ser apto para ser presidente de EE.UU. Esto para cortejar el voto indeciso en este fundamental estado.



-El técnico de la selección Colombia de fútbol, José Néstor Pékerman, ya se encuentra en Barranquilla para preparar el partido del próximo jueves contra Chile.



-La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió respeto a sus pares de Argentina, Susana Malcorra, y de Chile, Heraldo Muñoz, y les pidió que antes de hablar de su país "se laven la boca" pues "no tienen cara" para hacer críticas al Gobierno de Nicolás Maduro.



-Dos hombres de la República Islámica de Mauritania acusados de trabajar como informantes para los servicios secretos de su país y de Francia han sido "ejecutados" por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), según anunció hoy la organización terrorista en un vídeo.



-La expresidenta brasileña Dilma Rousseff, destituida el pasado 31 de agosto, denunció hoy que su país vive un "estado de excepción" y condenó una acción policial realizada este viernes en una escuela del Movimiento Sin Tierra.

