Gobierno actualiza los lineamientos del PAE para mejorar la cobertura y calidad alimentaria

Gobierno actualiza los lineamientos del PAE para mejorar la cobertura y calidad alimentaria

Dentro de las medidas implementadas está el darle prioridad a la primera infancia, disminuir el consumo de comida industrializada y garantizar mejores condiciones laborales para el personal encargado de los manipuladores de alimentos.

