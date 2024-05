¿Aplazarán las Pruebas Saber 11°? Icfes explica qué está pasando

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación (Icfes) anunció que hay cambios en su cronograma para la aplicación de la Prueba Saber 11° Calendario A.

Se trata del exámen que todos los bachilleres del país deben presentar para culminar sus estudios. En este momento los colegios deben estar inscribiendo a sus alumnos, pero ¿qué pasó?

Según explicó el Icfes se han presentado algunos inconvenientes en la plataforma que usan los colegios para inscribir a los estudiantes, por lo que decidieron ampliar el plazo que se cumplía este viernes 31 de mayo para que logren hacer el procedimiento.

"Para facilitar el registro de todas las instituciones educativas del país, ampliamos el proceso de registro y recaudo hasta el 14 de junio", señalaron.

¿Cuándo se presentará la Prueba Saber 11°?

El primer calendario establecía que la prueba que hacen los bachilleres se haría el próximo 11 de agosto, sin embargo, con esta ampliación y temas logísticos, la aplicación se realizará ahora el 18 de agosto.

El Icfes reiteró que la fecha de publicación de resultados se mantiene para el día 1 de noviembre.

Aquí el nuevo calendario del Icfes:

Este cambio de fechas generó críticas por parte del senador David Luna quien habló de un aplazamiento de la Prueba Saber 11°.

"¡INDIGNANTE! Hace pocos días denuncié que no tenían lista la plataforma del ICFES y no me equivocaba. Hoy el Gobierno decide aplazar las pruebas SABER Grado 11, arriesgando el futuro de miles de estudiantes. ¿Qué garantías hay para su tránsito a la universidad?", señaló.

Sin embargo, el Icfes aseguró que la prueba sí se hará, solo que 8 días después de lo establecido en un principio.