Inicie el 2026 estudiando gratis: Sena anunció convocatoria en varias modalidades

Llegó el 2026, una nueva oportunidad para que miles de personas puedan cumplir sus sueños y propósitos. Uno de los más comunes suele ser la formación académica, pues algunos se trazan completar sus estudios o fortalecer sus hojas de vida por medio de educación profesional.
Ante esto, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció convocatorias para este 2026 en diversas modalidades totalmente gratis, tanto presencial como virtual. Entre las ofertas hay formación técnica, tecnológica y cursos cortos para algunas áreas productivas.
Para conocer toda la oferta de manera detallada, los interesados deberán inscribirse en la plataforma Betowa en donde podrán revisar todos los requisitos, además la entidad ofrecer instrumentos de orientación vocacional para entender mejor cuál formación se adapta mejor a las necesidades de los estudiantes.
No obstante, muchas ofertas se habilitarán hasta finales de enero de 2026, en especial para la oferta presencial, por eso, invitaron a los interesados a hacer el registro y seguir los canales oficiales para conocer el calendario académico. Pero al estar habilitado les saldrá en la plataforma la sección ‘Nuestra oferta educativa’.
Los requisitos varían según el programa académica, los cuales encontrará en la plataforma y todo el proceso es 100 % gratuito.