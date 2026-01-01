Inicie el 2026 estudiando gratis: Sena anunció convocatoria en varias modalidades

Llegó el 2026, una nueva oportunidad para que miles de personas puedan cumplir sus sueños y propósitos. Uno de los más comunes suele ser la formación académica, pues algunos se trazan completar sus estudios o fortalecer sus hojas de vida por medio de educación profesional.

Ante esto, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció convocatorias para este 2026 en diversas modalidades totalmente gratis, tanto presencial como virtual. Entre las ofertas hay formación técnica, tecnológica y cursos cortos para algunas áreas productivas.

Personas felices con las convocatorias del Sena. Foto: Unsplash / Sena

Cursos del Sena: esta es la oferta gratuita para este 2026

Actividad Física

Agente de Tránsito y Transporte

Agricultura de Precisión

Agrobiotecnología

Agroindustria Alimentaria

Agroindustria Panelera

Agrotrónica

Alistamiento de Cargas

Alistamiento de Laboratorios de Análisis y Ensayos para la Industria

Alistamiento de Laboratorios de Microbiología y Biotecnología

Almacenamiento, Empaque y Embalaje de Objetos

Análisis de Glosa y Cartera de Cuentas Médicas

Análisis y Desarrollo de Software

Animación 3D

Aplicación de Procedimientos de Laboratorio Químico

Apoyo Administrativo en Salud

Aseguramiento de la Calidad del Café en la Finca

Aseguramiento Metrológico Industrial

Asesoría Comercial

Asistencia Administrativa

Asistencia en la Función Pública

Asistencia en Organización de Archivos

Asistencia para la Inteligencia Empresarial

Barismo

Bisutería Artesanal

Carpintería

Carpintería de Aluminio

Carpintería Metálica

Catastro Multipropósito

Cervecería Artesanal

Chocolatería

Cocina

Comercialización de Alimentos

Decoración de Espacios Interiores

Desarrollo Creativo de Productos para la Industria

Desarrollo de Componentes Mecánicos

Dibujo Arquitectónico

Dibujo Mecánico

Ebanistería

Ejecución de la Danza

Elaboración de Audiovisuales

Impresión Digital

¿Cómo inscribirse en los cursos del Sena de este 2026?

Para conocer toda la oferta de manera detallada, los interesados deberán inscribirse en la plataforma Betowa en donde podrán revisar todos los requisitos, además la entidad ofrecer instrumentos de orientación vocacional para entender mejor cuál formación se adapta mejor a las necesidades de los estudiantes.



No obstante, muchas ofertas se habilitarán hasta finales de enero de 2026, en especial para la oferta presencial, por eso, invitaron a los interesados a hacer el registro y seguir los canales oficiales para conocer el calendario académico. Pero al estar habilitado les saldrá en la plataforma la sección ‘Nuestra oferta educativa’.

Los requisitos varían según el programa académica, los cuales encontrará en la plataforma y todo el proceso es 100 % gratuito.