Instituciones de educación superior proyectan nuevas etapas de crecimiento

El panorama de la educación superior en Colombia atraviesa un momento de transformación. Cada vez más universidades apuestan por modelos flexibles que combinan la presencialidad con herramientas digitales avanzadas, fortalecen sus campus virtuales y expanden su presencia hacia regiones con menor oferta académica.

Esta tendencia responde a un contexto global en el que la tecnología, la innovación y la equidad se han convertido en pilares esenciales para el desarrollo educativo y social del país.

En este escenario, la Universidad Antonio Nariño (UAN) se prepara para iniciar una nueva etapa de crecimiento. Con más de cuatro décadas de trayectoria y presencia en 26 ciudades del territorio nacional, la institución ha puesto en marcha un plan estratégico a tres años que busca modernizar sus sedes principales en Bogotá, Cali y Medellín, fortalecer su Campus Virtual y ampliar su alcance hacia zonas donde la educación superior aún es limitada. El propósito: consolidarse como un referente de calidad, equidad e innovación en el sistema educativo colombiano.

De acuerdo con el informe Education at a Glance 2024 de la OCDE, más del 70 % de las universidades en América Latina han incorporado plataformas virtuales como parte permanente de sus modelos de formación.



En sintonía con esta tendencia, la UAN ha fortalecido el uso de simuladores digitales, laboratorios virtuales y programas de internacionalización en línea. Además, proyecta integrar inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje y desarrollar microcredenciales orientadas a las competencias más demandadas por el mercado laboral.

Mariana García, directora de comunicaciones y promoción de la universidad, destacó que “la educación debe evolucionar al ritmo del mundo. Estamos combinando la tecnología con la vocación de enseñar para generar experiencias que transformen vidas y tengan impacto real en las regiones”.

El cierre de 2025 marca para la institución una oportunidad de consolidar su crecimiento académico y tecnológico. Con 40 programas de pregrado, 39 de posgrado y una sólida oferta de educación continua, la UAN avanza hacia un modelo que une la innovación con la formación integral y la vinculación con el entorno. Más que una expansión física o digital, esta transformación refleja un compromiso con el futuro de la educación en Colombia: un futuro donde la tecnología, la inclusión y la calidad convergen para formar ciudadanos capaces de responder a los desafíos de un mundo en constante cambio.