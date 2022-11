Nueva era de rectora de Unal comienza en medio de investigaciones por contratación

John William Branch llegó a la Universidad Nacional de Medellín en el año 2000 como docente universitario. Tiempo después, en el 2010, se convirtió en el decano de la facultad de Minas, la más grande del campus.

Esto debido a su trabajo y méritos como maestro.

Vea también:

Fue decano hasta 2012 y luego lo nombraron vicerrector de la sede, el cargo más alto en el organigrama de las regionales. Allí estuvo hasta el pasado 30 de abril, luego de participar en la elección de rector general, antes de que Dolly Montoya fuera seleccionada por el consejo directivo para el periodo 2018-2021.

Publicidad

Branch, como decano, ejecutó decenas de contratos con una empresa llamada Land Software and Technology SAS, esto para gestionar planes estratégicos, planes maestros de informática, revistas virtuales y todo tipo de servicios en las tecnologías de la información y comunicación. Pero allí, en Medellin, existe una oficina de informática que tiene contratados a funcionarios designados para cumplir esas tareas. En ese momento, el jefe de la oficina era el ingeniero Mauricio Guzmán, que empezó a quejarse por los contratos de Landsoft y tuvo varias reuniones con los directivos, inclusive con Branch, para tratar de solucionar los problemas.

Sin embargo, en febrero de 2017 Guzmán fue declarado insubsistente y pidió toda la contratación de la Universidad con la empresa. Según Guzmán, se trataría de unos 121 contratos solo en tres años con la misma compañía por una cifra de alrededor de 2.200 millones de pesos. Los contratos están en poder de BLU Radio y tienen objetos como “diseño del sistema de préstamo estudiantil” o “servicios de diseño de plataforma para el análisis de datos para la oficina de Planeación y estadística” y “diseño y desarrollo del sitio web del tercer congreso colombiano de computación”.

El exjefe de informática realizó una denuncia ante la Procuraduría y el Tribunal Administrativo de Antioquia y el proceso llegó hasta el consejo directivo de la institución. De hecho, la veeduría de la Universidad investiga las denuncias y, a través de un documento del 13 de febrero del 2018, pidió que se compulsaran copias a la Fiscalía para que se investigue si se configuraron posiblemente los delitos de conflictos de interés y fraccionamiento de contratos.

“Compulsar a la Fiscalía General para su competencia copias tanto del informe del comité de conciliación(...). Cómo de la solicitud hecha por el Ing. Mauricio Guzmán, por cuanto allí se menciona un presunto conflicto de interés y fraccionamiento de contratos”, se lee en el texto.

Publicidad

BLU Radio habló con la nueva rectora, quien aseguró que en este momento se encuentra considerando la opción de nombrar a Branch en un cargo de asesoría en informática para la Universidad a nivel nacional, pero todavía no se ha decidido porque se necesitaría una reforma. Montoya afirmó que Branch es muy buen profesor y por eso estaría buscando su asesoría.

El exrector Ignacio Mantilla conoció las denuncias y habló sobre las investigaciones.

Publicidad

“Si hay funcionarios que estén vinculados a la Universidad se hacen las investigaciones y mientras no haya terminado la investigación no se puede decir si una persona es o no responsable de alguna actuación. Es un proceso disciplinario que dura un año”, dijo.

Además, BLU Radio buscó al profesor Branch. Este contestó que no firmó ningún contrato como vicerrector. Sí lo hizo como decano porque “es mi área de conocimiento y soy experto reconocido académica y profesionalmente. Soy investigador senior en tics de Colciencias”.

Asimismo, dijo que sí conoce al representante legal de Landsoft.

“Lo conozco. Fue mi alumno en la facultad en pregrado y postgrado, pero no tengo ninguna relación con él”, añadió.

Publicidad

Finalmente, Branch argumentó que él interpuso una denuncia por calumnia contra el ingeniero Guzmán por sus acusaciones, pero la Fiscalía no ha contestado. Las autoridades investigan los contratos.

Publicidad

Publicidad