¿Quiere estudiar en Australia? Esta empresa lo puede ayudar

Son muchos los colombianos que buscan estudiar en el exterior para fortalecer sus conocimientos y, como es conocido, Australia es uno de los países favoritos para fortalecer el aprendizaje de un segundo idioma como lo es el inglés. Al respecto, Marta Caparrós, CEO de You TOO Project, contó los detalles en Travesía Blu de esta empresa y cómo ayuda a los jóvenes.

Caparrós aclaró que You TOO Project no solo tiene como destino Australia, pues si la persona no tiene el suficiente dinero o busca un destino diferente, también puede ser asesorado para encontrar el país ideal para estudiar: Nueva Zelanda, Canadá, Dubái, Malta e Irlanda.

“Somos una plataforma de estudios internacionales y lo que hacemos es ayudar a jóvenes a elegir el destino, buscar un curso que se adapte a sus necesidades, hacer todo el proceso de visado y lo más importante: el acompañamiento en el destino”, dijo.

Sobre ese último ítem, la empresa cuenta con personal calificado, que, curiosamente, son estudiantes experimentados, que ya llevan más tiempo y ayudan a los recién llegados en su proceso. De esta manera, comparten la experiencia que han tenido en ese país y los guían en su proceso.

Publicidad

“Las primeras 24 horas te acompañan al banco a abrir una cuenta bancaria, te ayudan con la tarjeta SIM, te explican cómo funciona el alojamiento, te ayudan a buscar trabajo. Entonces es un servicio íntegro”, agregó.

¿Por qué Australia es tan llamativo para los colombianos?

Según contó Marta Caparrós, Australia tiene como atractivo que se puede estudiar y trabajar al mismo tiempo, pues permiten laboral 20 horas semanales. Asimismo, la calidad de vida, pues “se gana bien” y, por ende, también las personas pueden realizar ejercicio y darse gustos en la alimentación.

“El surf es el deporte nacional y la gente tiende a cuidarse mucho porque se gana bien, se vive bien. La combinación de todo hace que tengas un estilo de vida muy agradable”, añadió.

Publicidad

Puede ver: