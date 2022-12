EE.UU .se compromete a apoyar esfuerzos de Colombia en lucha contra las drogas

El secretario General de la Oficina Internacional Asuntos Narcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, aseguró que su país respeta la propuesta del gobierno colombiano de la política contra las drogas, pero recalcó que también se deberán tener en cuenta los estándares internacionales. ( Santos propone penas distintas a cárcel para delitos por uso de drogas ).

Indicó que por parte del gobierno de Estados Unidos se tendrá una posición moderada y dirigida en cuanto a que el tema de las drogas debe asumirse también como un tema de salud pública.

Para ello, señaló que la estrategia para luchar contra el narcotráfico debe "ser integral y debe reunir todas las capacidades de un gobierno que incluya la justicia y el orden público y social".

Añadió que no se puede permitir que unos gobiernos apoyen y otros no la lucha contra el narcotráfico, pues indicó que "los traficantes de drogas no son estúpidos y verán las formas de aprovechar esas divisiones y diferencias dentro de la comunidad internacional".

"Como comunidad internacional tenemos el deber de protegernos de sus consecuencias (...) es mejor que trabajemos con lo que tenemos para parar esto".

Para ello reiteró que "las drogas son un tema que no se han atacado correctamente" al indicar que "no es un tema de solo justicia sino también de toda la comunidad y de salud pública".

"Mi sugerencia para contrarrestar el tema de las drogas es plantear una arquitectura donde todos en el mundo acepte y acuerden operar dentro de los estándares para poder mantener los convenios internacionales sobre el tema de los drogas" precisó.

Brownfield también aseguró que “todos debemos estar de acuerdo en resistir las organizaciones transnacionales que trafican con drogas para ganancias económicas”.

"Es como el presidente Santos lo sugirió esta mañana, no todos los consumidores son criminales, son individuos con una condición médica que es en cierta forma una enfermedad, y no todos los campesinos o cultivadores de coca son criminales; en gran medida son personas que están en una extrema condición de pobreza, que están buscando una forma de subsistencia para su familia. Pero debemos estar claros que todos aquellos que voluntariamente quieren traficar o distribuir productos peligrosos y nocivos que envenenan a millones de nuestros ciudadanos cada año son criminales peligrosos".

Embajador de los Estados Unidos respalda estrategia de Colombia

El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, expresó su respaldo a las estrategias de Colombia en la lucha contra las drogas y ratifico el respaldo del Gobierno de Barack Obama en las estrategias contra el narcotráfico.

"Colombia podrá contar con el apoyo de los Estados Unidos en el futuro como lo han tenido en el pasado, los respaldamos", dijo Whitaker.

"Mi país se siente honrado de acompañar a Colombia en este esfuerzo y mantendremos el compromiso de acompañarlos en la colaboración bilateral en la lucha contra las drogas", aseguró.

El embajador de Estados Unidos en Colombia espera que se reduzca la cifra de muertos relacionadas con la lucha contra las drogas.