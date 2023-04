El cantante Checo Acosta denunció que su cuenta de WhatsApp fue clonada y advirtió de una estafa

Con mucha preocupación el cantante soledeño Alcibiades Antonio Acosta Agudelo, mejor conocido como ‘El Checo’ Acosta; confirmó a través de su cuenta de Instagram este fin de semana que su número de WhatsApp fue clonado a través de otro teléfono celular, advirtiéndole a sus seguidores que, los responsables, estarían haciéndose pasar por él para cometer estafas a sus familiares y allegados a través de la solicitud de altas sumas de dinero.

El ‘Checo’ Acosta explicó con un video la manera en la que le fue clonado su número, señalando que todo partió de un supuesto mensaje de Soporte Técnico en el que “le advertían” que otra persona quería acceder a su WhatsApp, sin embargo, pese a haber rechazado la operación, inmediatamente su WhatsApp fue clonado.

"Ese fue mi error, porque le di a la opción "no" y enseguida me fue clonado el número de mi WhatsApp. Ese es un error, hay que eliminar, está pasando con WhastApp, correos electrónicos y hasta las cuentas de Facebook. A partir de lo sucedido, me han llegado muchos mensajes en los que se me solicita actualizar mis datos personales a través de links, además de mensajes de bancos y empresas de mensajería en las que me dicen que me están llegando encomiendas", precisó Acosta.

Además, señaló que los mensajes en donde le piden actualizar sus datos personales a través de links han sido recurrentes desde que su número fue clonado, por lo que, desafortunadamente, múltiples allegados y hasta personas de su equipo de trabajo han caído en estafas. "No abran esos links porque hay mucha delincuencia y hay mucha gente cayendo. En mi caso, no lograron estafarme, pero sé que muchos contactos de mi círculo cayeron en esas estafas".

Acosta confirmó que, a través de un seguimiento, lograron bloquear el número para evitar más situaciones que lamentar. "A mis amistades sí las estafaron porque se hicieron pasar por mi, asegurándoles que tenían una emergencia, que tenían un apuro, entonces les pido que sean cautos y verifiquen los links y números de WhastApp", puntualizó.

