El detalle que tendrá Residente con universitarios en sus conciertos en Colombia

El cantante Residente envió a los estudiantes de Colombia un mensaje a los estudiantes de Colombia que por estos días protestan debido a la crisis de la educación superior.

El puertorriqueño dijo que tendrán un espacio privilegiado en su próxima gira de conciertos en el país. Los invitó a que se suban a la tarima el 23 de noviembre en Bogotá y el 24 de noviembre en Cali.



Colombia🇨🇴En mis conciertos de Bogotá y Cali la tarima será de los estudiantes. Cuentan con mi apoyo✊ pic.twitter.com/pZr0U5n6F2 — Residente (@Residente) November 19, 2018

“Ese día la tarima será para los estudiantes que la juegan inteligente y se quieren manifestar pacíficamente por los derechos que son fundamentales. No diré nada, el espacio va a ser de ustedes, no quiero que se metan partidos políticos, no me interesa”, dijo.

Agregó que los estudiantes interesados en intervenir se deben comunicar con él a través de sus redes sociales para coordinar la participación.