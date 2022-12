¿El dinero da felicidad? Experto analiza

Son muchos los estudios que intentan demostrar de forma empírica si algo tan simple y material como el dinero puede ser el ‘elixir’ de la vida. Si se formula la pregunta a alguien, la respuesta suele ser que el dinero no compra la dicha. Sin embargo, aquí encontrará otra postura.

Vea también: ¿Infeliz? Aquí unos consejos para alcanzar la felicidad y vivir en plenitud

Publicidad

Diego Dreyfus, conferencista y coach de vida estuvo en En BLU Jeans para hablar sobre la importancia de tener dinero.

Publicidad

¿Qué es lo más importante cuando se tiene dinero?

“Si sabes quién eres, el dinero de felicidad, que eso quiere decir, que si tu estas lleno de ti, si nunca te olvidas de dónde vienes, te das cuenta de que no necesitas comprar nada para estar feliz, si aprecias las cosas sencillas de la vida, pues el dinero te da acceso, pero si no sabes quién eres no tienes nada”, afirmó Dreyfus.

Publicidad

-¿Cómo se lleva con el dinero?

Diego expone que “nos han inculcado el verdadero valor de la vida, como el amor, nos ponen en la balanza, ¿el dinero o el amor? Pues no es así (…) si el dinero fuera una persona, lo tendrías en tu vida, hay gente que tiene una necesidad y dependencia extrema al dinero o hay mucha gente que posee dinero y es gente dormida”.

-La madurez y el dinero:

“Se empieza a trabajar el cerebro como si fuera una computadora y empiezas a generar frases que te generan resultados, se tienen que romper los paradigmas, cuestiona la familia, la sociedad y las experiencias”, dijo el experto.

Publicidad

Pues esto genera una madurez, el cuestionar de dónde se viene crea un amplio proceso de madurez en cuanto al dinero.

-Merecimiento:

Publicidad

Para el experto, si se nace rico o si fue fácil la obtención de dinero, “no vale, si no hiciste un esfuerzo no vale, si tú crees que para generar riqueza tiene que haber un merecimiento, eso vas a generar en tu vida, el trabajar por lo que quieres genera un merecimiento”.

“El dinero se gana trabajando o estudiando, pues hay que cambiar ese paradigma, el dinero se gana también sabiendo impactar a la gente y siendo feliz”, finalizó.