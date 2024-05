¿Qué pasó con policía que pidió ayuda a través de angustiantes audios en Morales, Cauca?

El número de muertos por los ataques perpetrados este lunes por disidentes de las Farc en Morales y varios municipios del Cauca y del Valle ascendió a cuatro, informó el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Las cuatro víctimas mortales son dos policías y dos presos que estaban en la estación de esa institución que fue hostigada durante dos horas por miembros de una facción del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, en el municipio de Morales, en el convulso departamento del Cauca.

"Fueron asesinados los patrulleros Diego López y Jaime Calderón, también tres heridos que afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Murieron igualmente en este atentado terrorista dos personas privadas de la libertad que se encontraban en esta estación de Policía en Morales", señaló Velásquez, que viajó al Cauca a atender la situación.

En medio del ataque se conocieron una serie de audios que dejan al descubierto la manera en que el grupo de policías de la estación de Morales, municipio del departamento del Cauca, tuvo que enfrentar el ataque con ráfagas de fusil de disidentes de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco.

“Están atacando la estación de Morales y el rover que iba a apoyar lo emboscaron. A todas las unidades extremar las medidas de seguridad”, se escucha en audios.

“(…) Necesitamos apoyo aéreo urgente, nos acabaron la estación (…) Me dieron mi sargento, no me deje morir, colaboren con el apoyo. Los tenemos aquí cerquita, nos están dando tatucos, nos están dando de todo”, es el clamor de uno de los policías que se escucha en uno de los audios.

En diálogo con Mañanas Blu, El general Erik Rodríguez, comandante del Comando Conjunto Número 2, reveló información preocupante sobre los recientes ataques terroristas en la región del Cauca y los uniformados que protagonizaron los angustiosos audios.

Explicó que le joven que habla en el audio es un patrullero que no es de los que falleció y que por el contrario está en recuperación.

"Es un herido que fue evacuado posteriormente, cuando las tropas del Ejército ingresaron y pudieron hacer la evacuación médica. Se está recuperando en este momento", contó.

Estos ataques, perpetrados por disidentes de las Farc, son una respuesta a las operaciones ofensivas que las Fuerzas Militares han estado llevando a cabo en el departamento.

Las estructuras del Estado Mayor Central de las Farc están utilizando estos ataques como una forma de demostrar su capacidad de terrorismo y distraer los esfuerzos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

