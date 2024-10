Él era Liam Payne, exmiembro de One Direction que murió en Argentina; cantó con J Balvin

Una sorpresiva y lamentable noticia conmocionó al mundo del entretenimiento y la música este miércoles, 16 de octubre, tras conocerse que el cantante británico Liam Pyane, quien fue miembro de la reconocida banda One Direction, murió en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con versiones de medios locales, al parecer el artista habría caído de un tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado si se trató de un accidente o trató de quitarse la vida.

Por su parte, el director del Sistema de Atención Médica de Emergencia, Alberto Crescenti, informó: “A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel Casa Azul. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos de que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”.

¿Quién era Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction?

El éxito del cantante Liam Payne surgió tras audicionar en 'The X Factor' en 2008, cuando apenas tenía 14 años. Fue allí donde conoció a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, con quienes formaría una banda que marcó el inicio de una era en 2010, cuando se estrenó la canción que rápidamente se convirtió en éxito mundial 'What Makes You Beautiful'.

Liam Payne en One Direction. AFP

Los años siguieron y la banda dio frutos con cinco álbumes que le dieron al grupo musical la popularidad necesaria para llegar a cualquier rincón del mundo con su música, de la cual Liam Payne fue parte importante como compositor y cantante, siendo autor de gran número de canciones que se volvieron un éxito.

Sin embargo, fue en 2016 que la banda anunció un descanso indefinido, lo que separó las carreras de los cinco músicos tras largos años de éxitos y conciertos que rompieron récords.

Payne no desaprovechó la experiencia que le dejó el grupo musical e inició su carrera como solista, sacando grandes éxitos como "Strip That Down" y "Bedroom Floor". Además, colaboró con uno de los cantantes colombianos más populares, J Balvin, con quien lanzó el éxito 'Familiar' en 2018.

'Familiar', colaboración de Liam Payne y J Balvin Captura de video musical

Tras el lanzamiento de sus últimas canciones, Payne había anunciado una gira para Latinoamérica en 2023, llegando hasta Bogotá, en el Chamorro City Hall, evento que tuvo que ser cancelado debido a una grave infección renal lo obligó a suspender no solo el concierto en Colombia, sino también el resto de sus presentaciones en la región.