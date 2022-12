El fuerte relato de periodista agredido por vecinos durante toque de queda

El periodista de El Tiempo Ronny Suárez relató cómo fueron los angustiosos momentos en que quedó en medio de una turba enardecida al tratar de hacer reportería afuera de su edificio e informar a sus vecinos sobre lo que realmente sucedía en su barrio y que, de acuerdo con lo que pudo constatar, no correspondía a la información que circulaba en redes sobre saqueos y robos en conjuntos.

Suárez salió de su unidad en el barrio Ciudad Salitre para observar lo que ocurría en el sector y al llegar al CAI más cercano se enteró de que varios jóvenes que no llegaron a sus casas antes del toque de queda habían sido golpeados por habitantes de edificios cercanos al ser tildados de vándalos.

“Empiezo a grabar y pregunto qué había pasado y me encuentro con jóvenes de 20 y 25 años a los que el toque de queda los cogió en la calle y no pudieron llegar a sus casas y fueron golpeados por sectores vecinos que en medio de esa ola de pánico los confundieron con ladrones. La Policía los tenía ahí custodiados y ya les habían hecho verificación de antecedentes y todos estaban denunciando que la comunidad estaba muy iracunda”, relató en diálogo con BLU Radio.

El periodista recalca que, sin fundamento, la comunidad se fue en contra de los jóvenes que estaban en las calles gracias a los rumores que corrían sin control en redes. Al tratar de aclarar a sus vecinos que en el sector no se presentaban denuncias de vandalismo, también fue víctima de agresiones.

“Llego con mi cámara, la prendo y empiezo a decir que soy prensa. Cuando se dan cuenta reaccionan, me empiezan a arrinconar, agredir y a intimidar fuertemente, me identifiqué muchas veces; yo portaba mi carné, me empezaron a decir que, si era de izquierda, venezolano, me golpearon, me arrinconaron, me ultrajaron, me intentaron robar el celular y al final me hicieron borrar los videos”, narró.

“Bogotá entró en una ola de pánico colectivo que lastimosamente desnudó mucho de lo que somos como ciudadanos (…) la gente, efectivamente, salió a sus patios, jardines y porterías armados con todo a tratar de defenderse de un fantasma”, agregó.

En Bogotá no hubo toque de queda ni cordura, ni razón. La ciudad ardió en caos y mucha gente sufrió. Por poco soy linchado por mis propios vecinos. Y pienso en cuánta gente murió por esta locura.



Va la peor historia de mi vida en este hilo.#ReportoEnCity @ELTIEMPO @FLIP_org pic.twitter.com/YEQczyLddr — Ronny Suárez Celemín (@RonnySuarez_) November 23, 2019

