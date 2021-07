El fútbol femenino necesita más visibilidad: Thor Borresen sobre nuevas Chicas Águila

Recientemente fueron presentadas las nuevas Chicas Águila 2021 con una particularidad especial, a diferencia de anteriores ocasiones, esta vez serán las jugadoras del fútbol femenino las encargadas de representar esta marca recordada por los colombianos.

Thor Borresen, vicepresidente de mercadeo de Bavaria, en diálogo con BLU Radio, explicó que esta nueva campaña nace porque este año la compañía decidió que el 50 % de la inversión en temas de fútbol iba a estar destinada al deporte femenino.

“De ahí surge la idea de recuperar a las Chicas Águilas, una marca preciosa que vivió por mucho tiempo, pero que tenía que evolucionar, y este era el momento para hacerlo. Las Chicas Águilas nos van a mostrar ese talento en el fútbol, no solo masculino, sino también en femenino”, indicó Borresen.

Asimismo, señaló: “Es un marketing mucho más conectado con un propósito que impacte positivamente a la sociedad. Entonces, es un trabajo que venimos haciendo con diferentes campañas”.

Borresen también admitió que, si bien siempre el fútbol femenino ha sido patrocinado por Águila, no se le ha dado la visibilidad suficiente. “Nosotros todo el tiempo hemos sido patrocinadores del futbol femenino, cuando patrocinamos la selección Colombia no solo es la de mayores masculina, sino también la femenina, lo que pasa es que no le estábamos dando esa visibilidad y lo que se necesita para el futbol femenino es que se vea”, afirmó.

Por lo anterior, anunció que para esta temporada de la Liga Femenina serán transmitidos todos los compromisos: “Esta va a ser la primera temporada en donde los 56 partidos que se van a jugar van a ser televisados, de los cuales 30 van a ser transmitidos exclusivamente por las redes de cerveza Águila”, agregó.

