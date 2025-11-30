En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / El gesto que delata inseguridad al instante y muchos lo hacen sin notarlo, según expertos

El gesto que delata inseguridad al instante y muchos lo hacen sin notarlo, según expertos

El lenguaje no verbal funciona como un canal paralelo de comunicación que revela información que, en ocasiones, las palabras no expresan.

Publicidad

Publicidad

Publicidad