El increíble cambio de Susan Boyle, la mujer que brilló en 'Britain’s Got Talent', tras 16 años

Han pasado más de 16 años desde que una tímida mujer escocesa llamada Susan Boyle cautivó al mundo entero con su voz.

Su presentación en 'Britain’s Got Talent' en 2009 sigue siendo uno de los momentos más memorables de la televisión británica: una audición que comenzó entre risas y terminó en una ovación de pie tras interpretar el clásico 'I Dreamed a Dream', del musical Los Miserables.

Hoy, a sus 64 años, la artista vuelve a ser noticia. Boyle reapareció recientemente en los Premios Pride of Britain 2025, celebrados en Londres, donde deslumbró a los asistentes con un sorprendente cambio de imagen.

Con una melena rubia platinada, un elegante vestido blanco con detalles negros y una renovada energía, la cantante demostró que sigue tan carismática como en sus días de mayor fama.



El nuevo look de Susan Boyle

La cantate reapareció con nuevo look. Foto: Ig @susanboylemusic

Sus seguidores no tardaron en llenar las redes con mensajes de admiración por su look, aunque algunos nostálgicos le pidieron volver a su característico cabello oscuro.



¿Quién es Susan Boyle?

Nacida el 1 de abril de 1961 en West Lothian, Escocia, Susan creció en una familia numerosa —era la menor de nueve hermanos— y enfrentó desde niña burlas y dificultades de aprendizaje.

Antes de su salto a la fama, llevaba una vida tranquila en su pueblo natal, Blackburn, lejos de los reflectores. Pero su talento transformó por completo su destino.

Aunque no ganó 'Britain’s Got Talent', su carrera despegó con fuerza. Su primer álbum, 'I Dreamed a Dream', lanzado en noviembre de 2009, vendió más de 10 millones de copias y se convirtió en uno de los discos más exitosos del siglo. En la siguiente década publicó varios trabajos que la consolidaron como una de las voces más queridas del Reino Unido, acumulando más de 25 millones de ventas en todo el mundo.

A pesar del éxito, Boyle se mantuvo fiel a sus raíces. Continuó viviendo en su antigua casa familiar y llevó una vida discreta.

En 2013 reveló que había sido diagnosticada con síndrome de Asperger, un hecho que la ayudó a comprender muchas de las dificultades que enfrentó en su infancia. Más adelante también habló de su diabetes tipo 2 y de cómo su salud se convirtió en una prioridad.

Tras un ictus en 2022, que afectó su voz, la artista redujo sus apariciones públicas. Sin embargo, este 2025 marcó su gran regreso: se ha recuperado, volvió al estudio de grabación y adelantó que prepara nueva música.