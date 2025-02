El insólito método para buscar pareja en China: los padres interceden por sus hijos

En la red social TikTok se viralizó un video en el que muestra la insólita manera en donde los jóvenes en China intentan buscar pareja y luego casarse. Lo más curioso es que todo el proceso lo hacen los padres y en un parque de la ciudad.

Esto se conoce como los mercados de citas o mercados de novios, según el video publicado por la usuaria @nininterprete. En el parque se puede ver a los padres de los jóvenes buscando quién podría ser la pareja ideal de sus hijos.



¿Cómo los padres buscan pareja a sus hijos en China?

Todo se hace a través de dos zonas, en las que se dividen hombres y mujeres. Cada padre pone un papel (azul o rosado) en el que pone los atributos de sus hijos, altura, peso, edad, estudios, sus intereses y el número de contacto para establecer, posiblemente, una cita.

Los padres realizan esta práctica, usualmente los fines de semana, porque están preocupados que sus hijos solo trabajen y no dediquen tiempo para buscar una pareja sentimental.

"Aquí en China hay muchos papás que al ver a sus hijos solo trabajar y no dedicarse a buscar pareja, se preocupan y vienen aquí a ofertar a sus hijos", detalló la joven en el video.

Este método de encontrar pareja en el país asiático es común, pero es extraño para otras naciones, especialmente las occidentales.

De esta manera, también se espera que los jóvenes puedan comprometerse con esa persona y sellar su relación en el matrimonio.

Varios usuarios realizaron diferentes comentarios sobre lo cómo se encuentra pareja en China. Para algunos se trata de un "Tinder, pero a la antigua", otros opinaron que debería realizarse esta práctica en Sudamérica e, incluso, bromearon sobre si podían enviar su perfil a la usuaria de TikTok para que la pusiera en un parque del país asiático.

"¿Saben sin el la CDMX tienen alguna sucursal?", "Oye, te mando el mío en PDF y lo imprimes y lo dejas porfiii 😏", "Que mi mamá me cambie por una vaca. yo ya no pude conseguir por mis propios méritos 😅😅😅😅", "Es como Tinder pero a la antigua", "Me parece muy mal...que los padres no pongan la foto.😂😂", entre otros comentarios.

Este video refleja que todavía hay mucho por conocer de otras culturas y, más aún, en lo que hay detrás de las relaciones sentimentales.