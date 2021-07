El llanto de Valdiri al enterarse que habitante de la calle que ayudó a salir de las drogas recayó

Desconsolada, así se vio a Andrea Valdiri a través de varias historias que ella publicó en su cuenta de Instagram por cuenta de El Miura, un habitante de la calle que la influencer ayudó a salir de las drogas, por al menos un año y, por videos que empezaron a circular en redes, habría tenido una recaída.

Una vez se hicieron públicos los videos a Valdiri empezaron a escribirle varias personas diciéndole que "el circo se le había caído" y que el dinero invertido en El Miura "se había perdido".

"No todos los días nos levantamos felices. Hoy es un día donde hubo gente diciéndome que "se te acabó el circo" y "la platica que invertiste se te perdió". Esto no es un tema de dinero, es un tema de amor, de un ser humano que quería ayudar, al que le metí empeño por un año. Cuando uno quiere cambiar eso le toca a uno, me parte el alma, no soy de roca", dijo entre lágrimas la influenciadora y empresaria.

