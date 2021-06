Andrea Valdiri no se aguantó más y aclaró los rumores sobre el supuesto nacimiento de su hija

Luego de todos los rumores que han salido a la luz sobre el supuesto nacimiento de Adhara, hija de Andrea Valdiri, la influenciadora se animó a compartir la verdad a través de un video.

La barranquillera se encuentra en sus últimos días de embarazo y todo parecía apuntar, según los rumores, a que ya habría nacido Adhara, no obstante, esto no es cierto.

Los rumores empezaron a surgir luego de que sus seguidores notaron que no estaba muy activa en redes sociales. Sin embargo, un tiempo después la también bailarina anunció en sus historias de Instagram que ya estaban a la venta los labiales que había promocionado desde hace unas semanas.

Aunque las imágenes estaban compartidas en su propia cuenta, logró llamar la atención porque parecían pregrabadas, según sus seguidores. No obstante, en la noche, la misma Andrea compartió un video con el que celebró el éxito que había tenido con las ventas de los labiales y aunque no mencionó nada sobre su embarazo, en el video se pudo ver que Adhara aún no ha nacido.