“El meme es el Uber de la caricatura”: caricaturista X-Tian

El profesional en artes visuales realizó esta analogía para explicar el significado y lugar que tienen los memes en la caricatura. Además de esta intervención, X-Tian habló en los micrófonos de BLU Radio para referirse al objetivo principal de su trabajo, la censura, el humor político y sus otras actividades.

“Varios colegas condenan el meme, pero el meme es el Uber de la caricatura, dado que permite una democratización de la misma y este hace parte de su lenguaje, permitiéndole a quien no sabe dibujar hacerlo. El caricaturista debe preocuparse como un taxista de mejorar su servicio y no preocuparse por el auge del meme”, afirmó X-Tian en BLU 4.0, programa dirigido por Juan Manuel Ramírez.

Además de esta comparación, el caricaturista colombiano fue enfático en que la labor de sus colegas debe ser responsable, contrastada y confiable para dar una opinión sólida. También, que el humor en Latinoamérica, sobretodo en Colombia, debe ser más incisivo con el poder, tal como se puede constatar en países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos.

Por último, dejó claro que, desde la emoción, la situación actual del país le genera esperanza: “Es un gran momento para que la juventud haga cambios en el país. Apoyo completamente lo que está pasando, es lógico y justo, hay que hacer consensos y diálogos para generarlos. Desde el privilegio no me he visto afectado por sus luchas, pero me solidarizo y me vuelvo un megáfono desde mi trabajo”.

Escuche el cometario completo en el audio adjunto: