El mensaje de Petro al padre Linero tras su anuncio de dejar el sacerdocio

El excandidato a la Presidencia Gustavo Petro reaccionó al anuncio que realizó este miércoles en Mañanas Blu el padre Alberto Linero de dejar el sacerdocio tras estar 33 años vinculado a la comunidad eclesial.



“Un hombre valiente y sincero. Un hombre libre y coherente”, escribió Petro en su red social.



Un hombre valiente y sincero. Un hombre libre y coherente. https://t.co/pVNGCpcBy9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2018



El padre Alberto Linero confirmó su retiro del sacerdocio y lo hizo en una entrevista con Néstor Morales, en BLU Radio, en la que contó detalles sobre la forma en que tomó la decisión y los factores que influyeron en ella.

“Envié una carta a mi padre general, el padre Jean-Michel Amouriaux, pidiendo que me dispense de mis promesas sacerdotales. El padre no me ha respondido, no tengo respuesta todavía”, confirmó el religioso en la entrevista, durante la cual no pudo contener las lágrimas.