El momento en que ballena levanta el bote de kayakista: todo quedó en video

Un video impactante ha captado la atención de miles en las redes sociales, mostrando el asombroso encuentro de un kayakista con una ballena en las costas de Puerto Madryn, Argentina. Lo que comenzó como un tranquilo avistamiento de fauna marina se transformó en una experiencia inolvidable y peligrosa cuando una ballena jorobada levantó su kayak por completo del agua.

El protagonista de esta increíble historia es Christian Guillermo Barcia, un aficionado al kayak y a la naturaleza que se encontraba navegando en la provincia de Chubut, famosa por su santuario de ballenas. Christian, como muchos turistas y residentes, se aventuró al mar con la esperanza de ver de cerca a estos majestuosos cetáceos que visitan la zona durante su temporada de apareamiento y cría.

En su cuenta de Instagram, @christianguillermobarcia52, el kayakista documentó el momento preciso. El video, que se ha vuelto viral, muestra cómo una ballena emerge a pocos metros de distancia, un espectáculo que él celebra con entusiasmo. Sin embargo, la sorpresa llega cuando una segunda ballena, más grande y sin ser vista, se desliza por debajo de su embarcación.

En un instante, el lomo del mamífero marino emerge a la superficie, elevando el kayak y a Christian varios centímetros sobre el agua. Por un momento, el hombre parece suspendido en el aire, sostenido por la inmensa fuerza de la ballena. Afortunadamente, logró mantener el equilibrio, evitando caer al agua o ser golpeado por la aleta caudal del animal.



Una vez que el kayak regresó al mar, Christian se alejó rápidamente para evitar un segundo contacto. El video, acompañado de un texto que dice: “Si no me cagu... ahora, no me ca... más”, refleja el impacto emocional y la adrenalina del momento.

La grabación no tardó en explotar en popularidad. En un corto periodo superó los 342.000 “me gusta” y miles de comentarios. Los usuarios de Instagram, asombrados, compartieron sus propias reacciones, destacando la suerte de Christian. “Casi lo conoce a Gepetto” y “Grabaste el momento de tu vida” fueron algunas de las frases más recurrentes. Este evento demuestra, una vez más, el poder impredecible de la naturaleza y por qué es fundamental mantener una distancia segura de la fauna marina, a pesar de lo tentador que sea acercarse para una fotografía o video.

Lo que este video revela sobre la temporada de avistamiento de ballenas en Puerto Madryn

El incidente del kayakista y la ballena no es solo una anécdota emocionante, sino un recordatorio de por qué Puerto Madryn es un destino de fama mundial para el avistamiento de cetáceos.

Cada año, entre los meses de mayo y diciembre, las aguas del Golfo Nuevo y el Golfo San José se convierten en el hogar temporal de la ballena franca austral. Estos gigantes, que pueden medir hasta 16 metros y pesar 50 toneladas, viajan desde sus zonas de alimentación en la Antártida para reproducirse y dar a luz a sus crías en las aguas tranquilas y protegidas de la Patagonia argentina.