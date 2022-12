El sufrimiento hay que verlo como algo positivo para crecer en la vida: Naty Botero

Para Naty Botero un disco representa todo lo que es el artista, es un pedazo de la vida de ese cantante en los últimos dos o tres años. Un proceso de enamoramiento y por eso regresó a la escena musical con los dos discos ‘In/Dios’ y ‘In/Love' con los que le rinde tributo a la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Ha sido un proceso de enamorarmeEs la exploración de una mujer independiente en la música que trata con los sonidos y la alegría volver a surgir y sentirse empoderada”,

dijo Botero en Mesa BLU.

Crecer espiritualmente es clave para Naty Botero y tiene claro que eso se logra sufriendo. Y ahí entran las relaciones tormentosas, como una que ella misma vivió y en la que se inspiró para producir la letra de una de sus canciones del nuevo álbum.

“Hemos sabido que en el budismo se trata de no sufrir porque eso es a lo que viene el ser humano y la única manera de no sufrir es no desear, y es muy complicado. Entonces la única manera de poder crecer es también saber que el sufrimiento es parte de la vida y verlo como algo positivo y no como algo negativo”, explicó la artista que tiene estudios de filosofía.

Alegría podría ser la palabra que más describe a Naty Botera. Alegría de estar viva, de expresarse. Estudió cine cinco años y espera grabar su primera película. También es escritora, actriz, productora, directora y ahora hotelera. Pero en la música, su religión, se siente más libre y honesta.

