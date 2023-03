El video con el que Aida Merlano parece anunciar su regreso a Colombia

En la cuenta oficial de Instagram de la excongresista Aida Merlano hay un video con el que, al parecer, anunció su regreso a Colombia. En la grabación apareció haciendo una fono mímica de la canción "la patrona soy yo", de Aracely Arambula, en la que dice lo siguiente:

"El tiempo borra mis heridas más no me regresa. Lo que un día yo perdí soñando a puerta abierta. Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida. Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida. Escuchen bien y mírenme, pensaron que jamás podría volver. Todas esas mentiras que de mi labraron, hoy se van a arrepentir. No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal, hoy paguen poco a poco y sin piedad".

La publicación, en la que apareció vestida de un traje negro, maquillada, peinada y mostrando parte de sus piernas, la hizo hacia las 3:00 de la mañana, en hora colombiana, con el siguiente mensaje:

Publicidad

"Dios delante de mi y una legión de ángeles acampando sobre mi morada", escribió en la red social.

Vea el video aquí:

Sobre la llegada de Aida Merlano a Colombia

Publicidad

La excongresista Aida Merlano , quien estaba prófuga en Venezuela desde 2019, llegará a Colombia en las próximas horas, en calidad de extraditada, según informó Mañanas Blu, con Néstor Morales

Sobre su extradición

En enero de este año, después de la audiencia de juicio oral a Julio Gerleín , Merlano pidió al presidente Gustavo Petro que exigiera su extradición a Colombia por razones humanitarias. Ella quiere regresar para enfrentar los procesos jurídicos en su contra y demostrar que está dispuesta a dar la cara a la justicia.

“Para solicitarle por este medio al presidente de la República, Gustavo Petro, que exija mi extradición al país y que, posteriormente, solicite cuál es mi situación en Venezuela, porque yo tengo tres años privada de la libertad en unas condiciones que no son favorables. Yo prefiero volver a mi país para demostrarles que yo sí quiero darle la cara a la justicia y, además, asumir todos los procesos jurídicos que tengo en curso en contra de todas las personas que yo denuncié”, dijo Merlano.

Publicidad

Le puede interesar este contenido: