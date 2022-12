Es lamentable cuando la Navidad es solo comida y regalos: padre Novoa

Esta semana el papa Francisco emitió una declaración que puso el dedo en la llaga al referirse a la temporada de fin de año y el modo en que católicos de todo el mundo la celebran. “No se dejen llevar por el consumismo”, fue la recomendación del sumo pontífice, quien recordó que “la Navidad es fe”.



Para analizar y extender algunas recomendaciones sobre cómo vivir esta importante fecha, el padre Carlos Novoa, doctor en teología, dijo en Sala de Prensa BLU que, “por desgracia, la Navidad se puede reducir a los regalos, a la comida, etc. No estoy en contra de eso, todo lo contrario, el Evangelio nos dice que Jesús estuvo en varios banquetes y fiestas, pero cuando eso se vuelve lo único desde el camino cristiano, es muy lamentable”.

En ese mismo sentido, recomendó que “el centro de la experiencia navideña (sea) asumir las actitudes del bebecito de Belén, allá es donde apunta el papa Francisco (…) ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre”.



“Creo que esas son las palabras del papa Francisco, pero eso no significa que no haya espacio para cultivar la alegría, darnos un regalo o tener una cena especial, de hecho, eso hace parte de la fe. Lo ha dicho el papa Francisco, estén alegres, el camino cristiano es un camino de alegría y celebración”, agregó el sacerdote.

