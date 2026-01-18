¿Es mejor comprar los zapatos para el colegio una talla más grande? Esto dice experto

Con el inicio del calendario escolar, miles de familias en Colombia se enfrentan a uno de los gastos más importantes del año: la compra de uniformes y, especialmente, de zapatos.

Aunque para muchos padres esta elección parece sencilla, especialistas advierten que una mala decisión puede afectar la postura, la comodidad y hasta el rendimiento de los niños en el colegio.

Durante los primeros meses del año, el sector del calzado vive su mayor auge. Marcas como Bata proyectan vender alrededor de 430.000 pares en temporada escolar, lo que representa ingresos por más de 34.000 millones de pesos. Sin embargo, más allá de las cifras, persiste una duda común: ¿es buena idea comprar los zapatos una talla más grande para que duren más?



¿Comprar una talla más grande es realmente una buena idea?

El pediatra Leonardo Escobar asegura que esta práctica no es recomendable. Según el especialista, un zapato demasiado grande puede provocar tropiezos, incomodidad y una mala pisada, lo que termina afectando el desarrollo natural del pie.

“Durante la infancia y adolescencia, los pies están en constante crecimiento. El calzado cumple un papel fundamental en la postura, el equilibrio y la forma de caminar. Elegir mal puede generar fatiga e incluso problemas musculoesqueléticos a largo plazo”, explica.



Zapatos para el colegio. Foto: Unsplash

Atrás quedaron los tiempos en los que solo existía un modelo tradicional. Hoy, los colegios permiten una mayor variedad de diseños que combinan funcionalidad y estética. En el mercado se pueden encontrar desde zapatos clásicos de cuero en negro, café o azul, hasta sneakers de tonos neutros, modelos deportivos y opciones con velcro o fácil calce, pensadas para mayor comodidad.

Esta diversidad permite que los padres escojan un calzado que no solo cumpla con el uniforme, sino que también se adapte a las necesidades reales del niño.



Claves para elegir el zapato escolar adecuado

Los expertos recomiendan tener en cuenta los siguientes aspectos antes de comprar:



Revisar el ajuste: debe existir un espacio aproximado de un centímetro entre el dedo más largo y la punta del zapato.

debe existir un espacio aproximado de un centímetro entre el dedo más largo y la punta del zapato. Evaluar materiales y suela: lo ideal es que sean flexibles, antideslizantes y transpirables.

lo ideal es que sean flexibles, antideslizantes y transpirables. Observar cómo camina el niño: si se tropieza, siente roces o el zapato se sale del talón, no es el indicado.

si se tropieza, siente roces o el zapato se sale del talón, no es el indicado. Priorizar comodidad sobre diseño: un zapato incómodo puede causar ampollas, cansancio y distracciones en clase.

Para el dosctor Escobar, la compra del calzado escolar debe ir más allá de la estética. “El zapato debe sentirse cómodo desde el primer uso. Elegir la talla correcta es una inversión directa en el bienestar y el desarrollo saludable de los niños”, señala.