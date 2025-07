Español llegó en bicicleta a Colombia, pidió posada en estación de Policía y esto pasó

Las historias de extranjeros que recorren Colombia y comparten sus experiencias suelen captar la atención en redes sociales. Esta vez, fue el español Gerardo Andrés Parra quien se volvió viral luego de publicar un video en TikTok en el que muestra su paso por San Pedro de Cartago, un pequeño municipio en el departamento de Nariño, mientras recorre el mundo en bicicleta.

Según relató en su cuenta @gerry_a, al llegar a este rincón montañoso del sur del país no tenía un lugar donde descansar. Por ello, decidió acudir a la estación de Policía del pueblo para solicitar permiso para instalar su carpa y pasar la noche.

“Llegamos a un pueblito en mitad de la montaña, y no teníamos donde descansar, así que fuimos a la Policía a pedir un lugar donde poder montar la carpa”, escribió Gerardo en la descripción del video.

En las imágenes se observa el momento en que se acerca a dos agentes y les explica su situación: “Muy buenos días, Gerardo, venimos desde España viajando en bicicleta y nos preguntábamos si podríamos tener algún huequito para montar la carpa para descansar esta noche”, dijo.

La respuesta de los uniformados fue lo que más llamó la atención de los usuarios. Uno de ellos le indicó un lugar alternativo: “Tocaría en esta escuela (y se la señaló) antes era de la Policía (...) Vengan ahora después de las 3:00 de la tarde”.

Aunque no se conoce con certeza qué ocurrió después, el video ha superado el millón de reproducciones y acumula más de 48.000 ‘me gusta’, además de cientos de comentarios que celebran la empatía de los policías.

“Si no estoy mal, la Policía no puede albergar personas civiles en la estación, pero qué bueno que solucionó”, escribió un usuario. “Esto demuestra que no todos los policías son iguales”, comentó otro. “Los buenos somos más”, fue otra de las reacciones destacadas.