Esposa rastreó a su pareja con GPS y lo confrontó en un hotel al encontrar esto

Por mucho tiempo empezó a sentir que su esposo le estaba siendo infiel y, por eso, Fátima decidió ponerle un GPS a su carro para saber en dónde estaba cuando salía de cada en un caso que se volvió viral rápidamente, pues lo que terminó encontrando sorprendió a todos.

El caso lo hizo público ella misma en sus redes sociales con el objetivo de “exponer” la infidelidad que descubrió de su esposa, aunque era consciente de que no era la mejor forma de hacerlo y es que gracias a este GPS lo ubicó en un hotel, que sin pensarlo fue hasta el sitio para confrontarlo.

Al llegar al sitio lo encontró con otra mujer y comenzó a grabarlos, tomarlos fotos y más para poderlos exponer en redes sociales, que todos los familiares, amigos y allegados supieran la verdad de lo que estaba sucediendo.

"Gracias a Antonio George y a Patricia Escobar por hacerme abrir los ojos, que en esta vida no hay que confiar en la palabra de nadie. Nenita, te va a seguir mintiendo; jamás me dijo de ti, ¡todo el tiempo te negó!”, dijo la mujer en sus redes sociales cuando expuso a su esposo y la mujer, quedando en evidencia que “siempre tuvo la razón”, aunque tuvo que ir a las últimas consecuencias.

Su historia rápidamente se viralizó y causó todo de opiniones por parte de sus seguidores, desde quienes la apoyaron por “no dejarse ver la cara” y otros que consideraban que “no era la forma en la que tenía que descubrir la verdad”, pues irrespetaba la privacidad de su esposo pese a que era infiel.

"En esta vida todo se devuelve. Te equivocaste conmigo, Antonio y Claudia”, agregó para que las personas aprendieran una lección de no hacer las cosas equivocadas y, por supuesto, respetar a sus parejas en este tipo de escenarios.