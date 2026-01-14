Este fue el mayor regalo que recibió Ciro Quiñonez de Yeison Jiménez en su carrera

Oriundo de Cúcuta, Ciro Quiñonez ha construido su camino en la música paso a paso y con algunos éxitos al lado de grandes referentes del género popular, pero en una especial se volvió prácticamente su padrino y lo guío a entender de mejor manera cómo y qué significa ser artista.

Así nació su amistad al lado de Yeison Jiménez -a quien comenzó a ver como si fuese su hermano-, desde que el caldense apostó por él, entendió de mejor forma cuál era el camino por recorrer para alcanzar esos sueños que se propuso en el momento que quería dedicar su vida a los escenarios, siendo este, según él, el mayor regalo que le dejó en vida el oriundo de Manzanares.

Yeison Jiménez Foto: AFP

“Yo soy artista gracias a Yeison Jiménez”

Quiñonez vio en Jiménez un ejemplo a seguir y de resiliencia en donde podía encontrar los motivos para impulsarse como persona, artista y profesional, a quien hoy lastimosamente llora con su muerte y extraña con todo su corazón por todo lo que le dejó en el camino y, según dijo en diálogo con Blu Radio, esto lo define también hoy como persona.

“Yo soy la creación de Yeison Jiménez, yo soy un artista de Yeison Jiménez, un artista que agarró de cero y que hoy no tiene dónde está y que alcancé a agradecerle siempre en esta mejor temporada, en el mejor año de mi carrera, a decirle gracias porque tu tiempo, tu corazón no fue en vano. Hoy Ciro Quiñones, un artista a nivel nacional. Gracias a Yeison Jiménez. Por su cariño, por su apoyo y por todo lo que me brindó en vida”, expresó.



Para él, como en el vallenato no se ha olvidado a Diomedes Díaz, en la popular será difícil de dejar ir el legado que por años construyó Yeison Jiménez y ahora los inspira a todos para ser profesionales.

“Somos 11 artistas que nos unimos para hacerle un homenaje a Yeison, para decirle que su legado permanecerá vivo”, puntualizó.