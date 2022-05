"Celebrar no es igual a estar de fiesta, pero es necesario para ser felices": psicóloga

La psicóloga Yenniffer Loaiza habló en BLU Radio de la importancia de las celebraciones , dado que, permite a las personas encontrar un mejor estilo de vida al festejar por los logros obtenidos.

"Las personas piensan que celebrar es sinónimo de fiesta, y no debe ser así, cuando podría ser felicidad y la muestra de que algo me hace feliz. Este es un ritual que tenemos para destacar de una a otra manera para destacarnos mismos. Yo pienso que esto debe ser un acto de amor porque celebró la vida, la amistad o la familia", explicó Loaiza.

La psicóloga mencionó que existen personas que no saben qué es celebrar y es un tema de formación, pues si alguien desde pequeño no es enseñado a estos patrones probablemente continúe con eso hasta grande. Según ella, en Colombia es un país de mucha celebración que se exalta cualquier cosa, y es raro no conocer alguien que lo haga.

"La vida en sí misma es una celebración y es un motivo de felicidad (...) También es algo de carácter, tener un razón o incluso tener un grupo social para poder hacerlo. Un logro mínimo puede ser una razón suficiente para celebrar", añadió.