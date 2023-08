Experta explica sobre el apego sentimental obsesivo en las relaciones de pareja

Este sábado, 26 de agosto, Casa Blu tuvo como invitada para el tema central, la psicóloga y terapeuta individual, familiar y de pareja; especialista en psicología clínica Mary Carmen, para hablar sobre por qué hay personas que no nos sueltan, pero tampoco nos dejan ir.

Reflejar las mismas actitudes de las personas por las que hay sentimientos afectuosos, es una de las principales maneras de identificar el apego ansioso, según la doctora Mary Carmen: “Tu eres un reflejo de lo que la otra gente va a hacer; digamos que el otro se va, y cada que te vuelve a hablar, tú le vuelves a contestar; pues como va a haber un cambio aquí si estás esperando que el otro te elija”.

“Cuando alguien no me elige ni me suelta, yo estoy entrando a ese juego, yo estoy aceptando que vaya y venga, aquí lo sigo esperando y le voy a abrir las puertas”, agregó la doctora.

Es posible que las personas que están en ese tipo de situaciones no se sientan cómodas con eso, pero al no hacer algo distinto, es muy probable que ese panorama no cambie y el sentimiento de incomodidad se incremente, según explicó la doctora Mary Carmen.

Publicidad

“La parte de los apegos es una parte muy profunda donde está el aprendizaje sobre el amor", afirmó la doctora Mary Carmen.

Uno de los aspectos más difícil cuando las personas presentan sentimientos profundos de apego hacia otra, es la decisión que se debe tomar frente al asunto y la doctora Mary Carmen lo resumió en una frase muy diciente: “Esperar duele, olvidar duele, pero el peor de los sufrimientos es no saber qué decisión toma”.

“Entonces casi siempre lo que pasa con los apegos es la dependencia emocional (…) La codependencia es literalmente cuando tu bienestar depende del otro”, detalló la doctora Mary Carmen.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: