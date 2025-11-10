Inscripción abierta: únete al Reto 3X Rexona Clinical by Desafío y demuestra tu poder

Tras dos exitosas temporadas que llevaron al límite a algunos de los participantes más memorables del Desafío, el Reto 3X regresa con una propuesta completamente renovada. Esta tercera entrega promete ser la más exigente hasta ahora, combinando intensidad, emoción y una gran novedad: por primera vez, el público podrá formar parte de la competencia.Desde su primera edición, el Reto 3X se consolidó como un campo de batalla para los más fuertes.

Las pruebas físicas y mentales pusieron a los concursantes frente a obstáculos extremos, condiciones climáticas adversas y desafíos que exigían una resistencia inquebrantable. En medio de ese escenario de esfuerzo y adrenalina, Rapelo y Madrid se coronaron campeones en las dos temporadas anteriores, ganándose un lugar destacado entre los más preparados del formato.Sin embargo, el 2025 marca una nueva etapa. Esta vez, el Reto 3X no solo será un espectáculo para observar, sino una experiencia que cualquier persona con determinación podrá vivir en primera persona. La esencia del proyecto se mantiene: superar los propios límites. Pero ahora, la competencia abre sus puertas a todos aquellos que quieran demostrar que la verdadera fortaleza no solo se mide en músculos, sino también en disciplina, constancia y actitud.

Una competencia abierta para todos

El nuevo Reto 3X 2025 invita a los colombianos a convertirse en protagonistas de su propia historia de esfuerzo. Participar es sencillo: basta con tener ganas de moverse, un espíritu competitivo y, por supuesto, un desodorante Rexona Clinical, aliado oficial de esta edición y producto diseñado para resistir los entrenamientos más intensos gracias a su protección avanzada contra el sudor. El proceso de inscripción consta de cuatro pasos.

Primero, los aspirantes deben grabar un video en el que muestren su rutina de ejercicio o una habilidad física que represente su energía y compromiso con el deporte. El detalle clave: el desodorante Rexona debe aparecer en el video, como símbolo de la preparación constante. Luego, se debe publicar el video en redes sociales, con el perfil en modo público y usando el hashtag #Reto3X2025. Así, los organizadores podrán revisar las participaciones y descubrir a los nuevos talentos dispuestos a desafiarse a sí mismos. Finalmente, los interesados deben registrarse en la página oficial www.reto3x.com.co, donde encontrarán la información completa sobre el proceso y podrán subir su video para completar la inscripción.

Un espacio para quienes buscan superarse

El espíritu del Reto 3X 2025 es claro: no importa el nivel de experiencia ni el tipo de entrenamiento, lo importante es tener la actitud para dar lo mejor de uno mismo. Ya sea que practiques en el gimnasio, corras al aire libre, bailes, nades o simplemente disfrutes mantenerte activo, esta competencia está pensada para todos los que entienden que el verdadero desafío es personal. Con esta nueva edición, el Reto 3X deja de ser solo una competencia televisiva para convertirse en un movimiento nacional que celebra la fuerza, la constancia y el poder de superación.Prepárate para vivir una experiencia sin precedentes. ¿Tienes lo necesario para aceptar el reto?