¿Mi libertad llega hasta que molesta la del otro? Esto dice una experta sobre el tema

Este sábado 02 de abril con En BLU Jeans, para entender la espontaneidad y libertad del ser humano en sus actitudes de vida, la experta en relaciones disfuncionales y trabajo profundización en personalidad, Eva Páez, explicó cada detalle y mencionó la importancia de darle la libertad al ser.

"La autenticidad es la libertad que tiene el ser humano para conquistarse a si mismo, para estar abierto; tener la conciencia de lo que tengo y de lo que soy, a partir de ahí puedo entender el concepto de espontaneidad (...) En medida que puedo tener una personalidad en libertad, puedo ser autentico y abrir a mi corazón para llegar desde lo que soy; es decir, tengo la responsabilidad sobre mi mismo", explicó.

Según Páez, hay que definir con qué personas del circulo social se puede ser auténticos, porque se ha creado un paradigma de seguir tendencias para encajar en algunos sectores sociales. Además, ella mencionó que el proceso de educación de saber qué gusta y que no, permite la libertad del ser humano.

"Si no puedes expresar lo que sientes porque está mal, te la van a montar y no cabe la libertad. A la final no existe un concepto de lo que soy sino de lo que me toca (...) Pensar bien en qué se debe hacer porque hay jueces mentales que te limitan, nos indican que hay cosas que no está bien y eso niega lo que eres", aseveró.

